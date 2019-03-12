Son Dakika Haberleri: Rapor: Birleşik Krallık'ta 1 Trilyon Sterlin Diğer AB Ülkelerine Taşınıyor

Rapor: Birleşik Krallık'ta 1 Trilyon Sterlin Diğer AB Ülkelerine Taşınıyor

9 dakika önce

– Birleşik Krallık'ta en az 275 finans şirketi, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından önce 1 trilyon sterline yakın değere sahip varlıklarını başka ülkeye taşıyor.

Rapor: Birleşik Krallık'ta 1 Trilyon Sterlin Diğer AB Ülkelerine Taşınıyor, System.String[]
– Birleşik Krallık'ta en az 275 finans şirketi, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından önce 1 trilyon sterline yakın değere sahip varlıklarını başka ülkeye taşıyor.

Birleşik Krallık merkezli düşünce kuruluşu New Financial LLP'nin yayınladığı raporda, şirketlerin taşıdığı varlıkların toplam değerinin 800 milyar dolar sterline yakın olduğu ve söz konusu varlıkların Birleşik Krallık bankacılık sisteminin yüzde 10'unu oluşturduğu belirtilirken, sigorta şirketleri ve varlık yöneticilerinin de sırasıyla 35 milyar ve 65 milyar sterlin değerindeki varlığı ülke dışına taşıdığı vurgulandı. Rapor ayrıca, şirketlerin söz konusu varlıkları Dublin, Lüksemburg, Paris, Frankfurt ve Amsterdam'a taşıdığını öne sürdü.

New Financial, söz konusu varlıkların taşınmasının "ilk aşama" olduğunu, şirketlerin varlıklarını yurtdışına taşımaya devam edeceğini ve Brexit sonunda varlıklarını taşıyan şirket değerinin "çok daha yüksek" olacağı öngörüsünü yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:58 Kaynak: DHA

Sterlin, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Güncel
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