Rapor: Çin'de 2021'de Son 40 Yılın En Yüksek Deniz Seviyesi Kaydedildi - Son Dakika

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Çin'de son on yıl içinde deniz seviyesinin yükseldiği kaydedilirken, deniz seviyesi 2021'de zirveye ulaştı.Çin'in deniz seviyesi hakkındaki son rapora göre, deniz seviyesi son bir yıldır, 1993-2011 yıllarında okunandan 84 milimetre daha yüksek. Yükselen deniz seviyesi büyük oranda deniz suyunun genişlemesi ile buzul ve kutup buzullarının erimesine yol açan küresel ısınmadan kaynaklanıyor. Çin'deki zemin çökmesi de deniz seviyesinde göreceli bir yükselmeye neden oluyor.

Bakanlığın bir başka raporuna göre, Çin'deki deniz felaketleri 2021 yılında, daha çok gel-git kabarmaları, deniz dalgaları ve deniz buzunun yol açtığı felaketlerden oluştu. Felaketler, son on yılda ortalama ekonomik kaybın yüzde 36'sına denk gelen, toplam 3,07 milyar yuandan (yaklaşık 459 milyon ABD doları) fazla doğrudan ekonomik kayba neden oldu. Rapora göre Çin, doğal afetleri önleme ve kontrol altına alma amaçlı projelerin desteklenmesi, kıyı şeridinin korunması ve onarılması, deniz gözlem ağının modernizasyonu ve deniz erken uyarı becerilerinin sürekli iyileştirilmesi gibi deniz felaketlerini önleme amaçlı tedbirler alıyor.