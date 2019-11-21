Son Dakika Haberleri: Rapor: Çin'de eş cinsel bireyler 'dönüşüm terapisi'ne zorlanıyor
Son Dakika Dünya Rapor: Çin'de eş cinsel bireyler 'dönüşüm terapisi'ne zorlanıyor - Son Dakika Dünya

Rapor: Çin'de eş cinsel bireyler 'dönüşüm terapisi'ne zorlanıyor

6 saat önce

Çin'de insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ülkede birçok LGBT bireyin, zorla "dönüşüm terapisine" tabi tutulduğunu bildirdi

Rapor: Çin'de eş cinsel bireyler 'dönüşüm terapisi'ne zorlanıyor, System.String[]

Çin'de insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ülkede birçok LGBT bireyin, zorla "dönüşüm terapisine" tabi tutulduğunu bildirdi.


Dünya genelinde sağlık otoriteleri tarafından şiddetle karşı çıkılan söz konusu "terapi" kişinin cinsel tercihinin hipnoz, ilaçlar, akupunktur hatta elektrokonvülsif terapi (elektrik şoku) gibi çeşitli yöntemler kullanarak değiştirilmesi olarak kabul ediliyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:19 
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