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Rapor: Çin'de eş cinsel bireyler 'dönüşüm terapisi'ne zorlanıyor
6 saat önce
Çin'de insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ülkede birçok LGBT bireyin, zorla "dönüşüm terapisine" tabi tutulduğunu bildirdi
Çin'de insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ülkede birçok LGBT bireyin, zorla "dönüşüm terapisine" tabi tutulduğunu bildirdi.
Dünya genelinde sağlık otoriteleri tarafından şiddetle karşı çıkılan söz konusu "terapi" kişinin cinsel tercihinin hipnoz, ilaçlar, akupunktur hatta elektrokonvülsif terapi (elektrik şoku) gibi çeşitli yöntemler kullanarak değiştirilmesi olarak kabul ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:19
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