Rapor: Çin'de eş cinsel bireyler 'dönüşüm terapisi'ne zorlanıyor

Çin'de insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ülkede birçok LGBT bireyin, zorla "dönüşüm terapisine" tabi tutulduğunu bildirdi.



Dünya genelinde sağlık otoriteleri tarafından şiddetle karşı çıkılan söz konusu "terapi" kişinin cinsel tercihinin hipnoz, ilaçlar, akupunktur hatta elektrokonvülsif terapi (elektrik şoku) gibi çeşitli yöntemler kullanarak değiştirilmesi olarak kabul ediliyor.