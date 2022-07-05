Rapor: Çin Ekonomisinin Destekleyici Politikalar Sayesinde Yılın İkinci Yarısında İyileşmesi Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rapor: Çin Ekonomisinin Destekleyici Politikalar Sayesinde Yılın İkinci Yarısında İyileşmesi Bekleniyor

05.07.2022 19:20
Rapor: Çin Ekonomisinin Destekleyici Politikalar Sayesinde Yılın İkinci Yarısında İyileşmesi Bekleniyor

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Bank of China'nın yayınladığı bir raporda, Çin'de uygulamaya konan çok sayıda destekleyici politika sayesinde ekonomik göstergelerin iyiye gittiği ve Çin ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında salgının olumsuz etkilerinin kademeli olarak üzerinden gelmesinin...

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Bank of China'nın yayınladığı bir raporda, Çin'de uygulamaya konan çok sayıda destekleyici politika sayesinde ekonomik göstergelerin iyiye gittiği ve Çin ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında salgının olumsuz etkilerinin kademeli olarak üzerinden gelmesinin beklendiği kaydedildi. Artan küresel enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve dalgalı uluslararası finans piyasalarının ekonomik görünümde baskı yaratmaya devam edebileceğini söyleyen rapor, Çin'in yılın ikinci yarısındaki büyümesinin istikrara kavuşmasında iç talebin kilit rol oynayabileceğine işaret etti.

Raporda Çin'in ekonomik temellerinde ve uzun vadeli büyüme potansiyelinde değişiklik olmadığı vurgulandı. Rapora göre tüm güçlüklere rağmen Çin'de istihdam istikrarlı seyrini korudu ve fiyat artışları orta düzeyde bir aralıkta tutuldu ve bu da otoritelere makro politikalarda manevra yapma konusunda daha fazla alan bıraktı. Raporda önümüzdeki dönem itibarıyla işletmelerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak ve etkin yatırımları genişleterek büyümeyi istikrara kavuşturmak için mali ve parasal politikalardan daha fazla yararlanılması tavsiyesinde bulunuldu. Rapor, tüketimi teşvik etmek, gayrimenkul sektörünün istikrarlı gelişimine yardımcı olmak ve teknolojik iyileşme ile inovasyon yoluyla uzun vadeli rekabet gücünü artırmak için daha fazla çaba harcanması gerektiğine işaret etti.

YORUMLAR
500
Lancang-Mekong İşbirliği, Bölgesel İşbirliği İçin 'Altın Model' Haline Geldi Lancang-Mekong İşbirliği, Bölgesel İşbirliği İçin 'Altın Model' Haline Geldi Çin ve Vietnam Stratejik İletişimi Sürdürmek ve İşbirliğini İlerletmek İçin Anlaştı Çin ve Vietnam Stratejik İletişimi Sürdürmek ve İşbirliğini İlerletmek İçin Anlaştı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapor: Çin Ekonomisinin Destekleyici Politikalar Sayesinde Yılın İkinci Yarısında İyileşmesi Bekleniyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 19:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: Rapor: Çin Ekonomisinin Destekleyici Politikalar Sayesinde Yılın İkinci Yarısında İyileşmesi Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement