Rapor: Çin Ekonomisinin Destekleyici Politikalar Sayesinde Yılın İkinci Yarısında İyileşmesi Bekleniyor

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Bank of China'nın yayınladığı bir raporda, Çin'de uygulamaya konan çok sayıda destekleyici politika sayesinde ekonomik göstergelerin iyiye gittiği ve Çin ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında salgının olumsuz etkilerinin kademeli olarak üzerinden gelmesinin beklendiği kaydedildi. Artan küresel enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve dalgalı uluslararası finans piyasalarının ekonomik görünümde baskı yaratmaya devam edebileceğini söyleyen rapor, Çin'in yılın ikinci yarısındaki büyümesinin istikrara kavuşmasında iç talebin kilit rol oynayabileceğine işaret etti.

Raporda Çin'in ekonomik temellerinde ve uzun vadeli büyüme potansiyelinde değişiklik olmadığı vurgulandı. Rapora göre tüm güçlüklere rağmen Çin'de istihdam istikrarlı seyrini korudu ve fiyat artışları orta düzeyde bir aralıkta tutuldu ve bu da otoritelere makro politikalarda manevra yapma konusunda daha fazla alan bıraktı. Raporda önümüzdeki dönem itibarıyla işletmelerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak ve etkin yatırımları genişleterek büyümeyi istikrara kavuşturmak için mali ve parasal politikalardan daha fazla yararlanılması tavsiyesinde bulunuldu. Rapor, tüketimi teşvik etmek, gayrimenkul sektörünün istikrarlı gelişimine yardımcı olmak ve teknolojik iyileşme ile inovasyon yoluyla uzun vadeli rekabet gücünü artırmak için daha fazla çaba harcanması gerektiğine işaret etti.