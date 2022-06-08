Rapor: Çin'in Kıyı Bölgeleri, Artan Deniz Seviyeleri Karşısında Daha Fazla Risk Altında - Son Dakika
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Rapor: Çin'in Kıyı Bölgeleri, Artan Deniz Seviyeleri Karşısında Daha Fazla Risk Altında

08.06.2022 21:13
Rapor: Çin'in Kıyı Bölgeleri, Artan Deniz Seviyeleri Karşısında Daha Fazla Risk Altında

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı bir rapora göre, Çin'in kıyı bölgeleri, yükselen deniz seviyeleriyle başa çıkmak için kıyı şeridini korumaya ve uyum kapasitesini acilen geliştirmeye ihtiyaç duyuyor.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı bir rapora göre, Çin'in kıyı bölgeleri, yükselen deniz seviyeleriyle başa çıkmak için kıyı şeridini korumaya ve uyum kapasitesini acilen geliştirmeye ihtiyaç duyuyor. Çin'deki deniz seviyesi değişikliklerini kaydeden bakanlığa bağlı okyanus gözlem ile erken uyarı kurumunun yayınladığı yıllık raporda, gelecek 30 yılda ülkenin kıyı deniz seviyelerinin 68 milimetreden 170 milimetreye yükselmesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, geçen yılın kıyı deniz seviyelerinin 1980'den bu yanaki en yüksek seviyeye çıktığı ve daha önceki senelerde kaydedilen ortalama değeri 84 milimetre geçtiği belirtildi. "Çin'in kıyı deniz seviyeleri son 40 yıldır yılda 3,4 milimetrelik hızla yükseldi ve bu, küresel ortalamanın üzerinde" denen raporda, deniz seviyesindeki yükselişin okyanus kaynaklı felaketleri daha da kötüleştirebileceği ifade edildi. Raporda, geçen yıl kıyı şehirlerindeki fırtına kabarması ve sel olaylarının çoğunun Temmuz ve Ekim arası dönemde, her yıl deniz seviyesinin yüksek olduğu aralıkta gerçekleştiği hatırlatıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapor: Çin'in Kıyı Bölgeleri, Artan Deniz Seviyeleri Karşısında Daha Fazla Risk Altında - Son Dakika

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