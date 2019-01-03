Son Dakika Haberleri: Rapor: Çin Merkez Bankası Nakit Akışındaki Yavaşlamadan Endişeli

Rapor: Çin Merkez Bankası Nakit Akışındaki Yavaşlamadan Endişeli

24 dakika önce

– Çin Merkez Bankası (PBoC), ülke genelinde dijital ödeme sistemleri kullanımının artması nedeniyle, nakit kullanımının azalmasından endişe duyuyor.

Rapor: Çin Merkez Bankası Nakit Akışındaki Yavaşlamadan Endişeli, System.String[]
Çin Merkez Bankası (PBoC), ülke genelinde dijital ödeme sistemleri kullanımının artması nedeniyle, nakit kullanımının azalmasından endişe duyuyor.

FT'nin yayınladığı bir rapora göre PBoC, Çin genelinde nakit yerine tamamen dijital ödeme sistemlerini tercih eden mağazaların artması ve Alipay ve WeChat Pay gibi uygulamaların dijital sistemler aracılığıyla ödemeleri daha hızlı gerçekleştirmeleri nedeniyle, ülke içinde nakit akışının sağlanmasının güçleştiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili PBoC'den yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

"Son yıllarda yuan sirkülasyonu konusunda bazı sorunlar oluştu ve insanların bu duruma tepkileri oldukça sert oldu. Turistik bölgeler, restoranlar ve perakendecilerde tüketicilerin nakit ödeme talepleri reddediliyor ve bu durum da, yuanın yasal durumuna ve tüketicilerin ödeme seçenekleri haklarına zarar veriyor."

Dijital ödeme sistemleri gün geçtikçe yaygınlaşırken, 2017 yılında yayınlanan bir rapor, Çin'de dijital ödeme sistemlerinin toplam satışların yüzde 90'ını oluşturduğunu ve nakit ödemelerin elektronik işlemlere oranla daha zor ve pahalı olduğunu ortaya koymuştu.

Dijital ödeme sistemlerindeki artışla, kripto para birimlerinin yasak olduğu Çin'de bazı şirketler, tüketicilerin ödemelerini sanal para birimleri üzerinden yapmalarına olanak sağlamak ve söz konusu ödemeyi de yerel para birimi üzerinden almak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

WeChat, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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