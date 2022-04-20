Rapor: Güney Avustralya Sularındaki Mikroplastikler İnsanların Besin Kaynaklarına Sızıyor - Son Dakika
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Rapor: Güney Avustralya Sularındaki Mikroplastikler İnsanların Besin Kaynaklarına Sızıyor

20.04.2022 15:37
Rapor: Güney Avustralya Sularındaki Mikroplastikler İnsanların Besin Kaynaklarına Sızıyor

KANBERRA, 20 Nisan (Xinhua) -- Araştırmacılar, Avustralya çevresindeki okyanuslarda mikroplastiklerin insanların besin kaynaklarına karışmakta olduğunu tespit ettiler.

KANBERRA, 20 Nisan (Xinhua) -- Araştırmacılar, Avustralya çevresindeki okyanuslarda mikroplastiklerin insanların besin kaynaklarına karışmakta olduğunu tespit ettiler. Kısa süre önce Science of the Total Environment'ta yayınlanan bir çalışmada, Flinders Üniversitesi'nden bir ekip, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletindeki 10 sahilde mikroplastik seviyesine ilişkin örnekler topladı. Bilim insanları, mavi midyelerde ve suda farklı yoğunlukta mikroplastikler buldular ve bunun mikroplastiklerin balıkçılarca avlanan ve çiftliklerde üretilen balıklar ve deniz ürünleri dahil olmak üzere insanların besin kaynaklarına sızdığı anlamına geldiği konusunda uyarıda bulundular. Üniversitenin Bilim ve Mühendislik Fakültesi'nden makalenin kıdemli yazarı Karen Burke da Silva, "Bulgularımız, bu kırılgan deniz sistemlerinin korunması için topluluklar, sektörler ve hükümet ile birlikte çalışarak mikroplastik kirliliğini önlemeye yönelik acil ihtiyaca ışık tuttu" dedi.

Burke da Silva, "Ekosistem koşullarından etkilenen, suyu süzerek beslenen bir deniz hayvanı olan ve yaygın olarak bulunan mavi midyedeki düşük ila orta seviyeli mikroplastikler, çevreyi etkileyen başlıca kirlilik türlerini analiz etmek için ölçüldü ve ana suçlunun tek kullanımlık plastikler olduğu belirlendi." Mikroplastikler, beş milimetreden daha küçük plastik parçalarıdır. Uzmanlar, dünyada okyanusları ve su yollarını kirleten trilyonlarca mikroplastik bulunduğunu tahmin ediyor. Flinders Üniversitesi ekibi, kent ve kasabaların yakınlarından toplanan midye örneklerinde mikroplastik seviyesinin ücra bölgelerden toplananlara kıyasla daha yüksek olduğunu tespit etti. Bilimsel çalışmaya göre, tespit edilen plastik tipleri arasında poliamid (PA), polietilen (PE), polipropilen (PP), akrilik reçine, polietilen tereftalat (PET) ve selüloz bulunuyor ve bu durum söz konusu mikroplastiklerin tek kullanımlık ve kısa ömürlü ürünler, kumaşlar, ipler ve kordonlardan kaynaklanan sentetik ve yarı sentetik partiküller olduğunu gösteriyor.

Burke da Silva, "İncelenen alanlar, Kuzey Spencer Körfezi'ndeki Büyük Mürekkepbalığı'nın üreme alanı ve Büyük Set Resifi'nden (Coffin Körfezi gibi) daha çeşitli deniz ekosistemleri de dahil olmak üzere küresel öneme sahip bazı biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarını kapsıyor, bu nedenle temizleme ve engelleme önlemleri almak için çok gecikildi" dedi. Avustralyalı bilim insanı şöyle devam etti: "Mavi midye hasadının yanı sıra, gelecekte mikroplastik kirliliğinin artacağı beklentisiyle insan besin zincirinin diğer halkalarına sızan mikroplastik parçacıkların etkisini de dikkate almamız gerekiyor."

Rapor: Güney Avustralya Sularındaki Mikroplastikler İnsanların Besin Kaynaklarına Sızıyor

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Mühendislik Fakültesi, Avustralya, Kanberra, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Rapor: Güney Avustralya Sularındaki Mikroplastikler İnsanların Besin Kaynaklarına Sızıyor - Son Dakika
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