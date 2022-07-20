Rapor: Her üç şirketten ikisi siber risklere karşı savunmasız - Son Dakika
Üye Girişi

Rapor: Her üç şirketten ikisi siber risklere karşı savunmasız

20.07.2022 09:28
Rapor: Her üç şirketten ikisi siber risklere karşı savunmasız

Dijitaleşen ve gelişen dünyamızda siber saldırılar, bireyler, şirketler ve hükümetler için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Dijitaleşen ve gelişen dünyamızda siber saldırılar, bireyler, şirketler ve hükümetler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu tehditler, yeni saldırıları, yeni veri sızıntılarını, finansal ve manevi zorlukları beraberinde getiriyor. Uluslararası denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık firması Mazars, "Siber Güvenlik: Güvenlik ağınız yeterince güçlü mü?" araştırma raporunu yayımladı. Rapora göre, her 3 şirketten 2'si siber risklere karşı savunmasız olduğunu düşünüyor. Rapor, şirketler liderlerinin siber güvenlik konusundaki endişelerini ortaya koyarken siber güvenliğin nasıl sağlanması gerektiğini aktarıyor.

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Lideri Merve Efe, "Küçük bir şirket olmanız, siber saldırı risklerinizin büyük şirketlere göre daha az önemli olduğu anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Özellikle hassas müşteri ve kişisel verilere erişimi olan sektörlerdeki birçok şirket, son yıllarda güçlü siber güvenlik kontrollerini devreye soktu. Ancak; günümüzde, bazen "BT'nin gerçekliği" ile yöneticilerin siber korumanın kapsamına sağladıkları değerlendirme arasında bir fark oluşabiliyor. Pandemi sürecinde siber risk tehditlerinin artmasına karşın şirketlerin onlarla başa çıkma biçimleri ve yöntemleri de gelişmeye devam ediyor. Siber güvenlik sadece şirket bazında bir sorun olmaktan çıkarak, giderek artan bir şekilde, risk yönetiminden siber olayların zorunlu olarak bildirilmesine kadar değişen konuları kapsayan hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere tabi bir konu haline geldi. Siber riskler arttıkça, tüm bu düzenlemeler de gelişmeye ve değişmeye devam edecek" dedi.

SİBER TEHDİTLER ARTIYOR, ZAMAN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Rapora göre üst düzey yöneticilerin yüzde 54'ü geçtiğimiz sene siber saldırıların arttığını ve yüzde 35'i önümüzdeki yıl şirketlerinde bir veri ihlalinin gerçekleşebileceğini düşünüyor. Bunula birlikte araştırmaya katılan global şirketlerin yüzde 68'i verilerinin tamamen koruma altında olduğunu belirtiyor. Üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası, en büyük veri koruma riskleri listesinin başına finansal kayıpları koyuyor. Şirketlerin endişe ve güven seviyeleri sektörden sektöre değişirken, finans söz konusu olduğunda teknoloji ve tüketici şirketleri öne çıkıyor.

Mazars, iş süreçlerinin sürdürülebilir olması için etkili bir siber savunmanın 5 temel unsura dayandığını belirtiyor; Tanımlama, önleme, tespit etme, müdahale ve kurtarma. Şirketten konuya ilişkin yapılan detaylı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kurtarma: Sistemlere, varlıklara, verilere ve yeteneklere yönelik siber güvenlik risklerini yönetmenizi sağlayacak organizasyonel anlayışı geliştirin.

"Önleme: Kritik altyapı hizmetlerinin sunulmasını sağlamak için uygun önlemleri geliştirin ve uygulayın.

"Tespit etme: Bir siber güvenlik ihlalinin ne zaman gerçekleştiğini belirlemek için uygun faaliyetleri geliştirin ve uygulayın.

"Müdahale: Tespit edilen bir siber güvenlik ihlali durumunda uygun eylemleri geliştirin ve uygulayın.

"Kurtarma: Bir siber güvenlik ihlalinden sonra normale dönülmesine izin verebilecek uygun eylemleri geliştirin ve uygulayın."

Raporda en iyi savunmanın "en kötüsüne hazırlıklı olmak" olduğu belirtiliyor. Siber güvenlik çok hızlı bir şekilde gelişen bir alan, saldırganlar artık yapay zeka gibi ileri düzey araçlar kullanıyorlar ve hedef aldıkları kuruluşların birkaç adım önünde oluyorlar.  Bu sebeple şirketlerin her şeyi teste ederek planlı hareket etmesi gerekiyor.


YORUMLAR
500
Bolu'da 20 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Bolu'da 20 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Mersin'de hastanede olay çıkaran hasta yakınlarına polis müdahale etti Mersin'de hastanede olay çıkaran hasta yakınlarına polis müdahale etti
Kaynak: DHA

Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapor: Her üç şirketten ikisi siber risklere karşı savunmasız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Doğum günü sonrası acı olay! Pompalı tüfekle yaşamına son verdi
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
08:15 Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı
07:56 Anne, uyuyan bebeğini bagaja koydu, aracın kapısı açılınca 1 yaşındaki bebek feci şekilde hayatını kaybetti
07:45 Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu geçtiğimiz aylarda evlendiğini açıkladı
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 09:36:08. #1.11#
SON DAKİKA: Rapor: Her üç şirketten ikisi siber risklere karşı savunmasız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement