Rapor: Hindistan Temmuz-Ağustos Döneminde Başka Bir Elektrik Krizi Yaşayabilir - Son Dakika
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Rapor: Hindistan Temmuz-Ağustos Döneminde Başka Bir Elektrik Krizi Yaşayabilir

30.05.2022 17:01
Rapor: Hindistan Temmuz-Ağustos Döneminde Başka Bir Elektrik Krizi Yaşayabilir

YENİ DELHİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Bağımsız bir araştırma kurumu olan Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) Pazar günü yayımladığı bir raporda Hindistan'da bulunan termik santrallerdeki Muson dönemi öncesi kömür stoklarının düşük olmasının, Temmuz-Ağustos döneminde başka bir...

YENİ DELHİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Bağımsız bir araştırma kurumu olan Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) Pazar günü yayımladığı bir raporda Hindistan'da bulunan termik santrallerdeki Muson dönemi öncesi kömür stoklarının düşük olmasının, Temmuz-Ağustos döneminde başka bir elektrik krizine yol açabileceği bildirildi. Yayımlanan raporda, "Termik santrallerdeki kömür stoklarına bakılacak olursa Hindistan'ın mevcut elektrik krizinin yakın bir sürede çözüme kavuşturulması mümkün görünmüyor. Güneybatı bölgelerinde Muson yağmurlarının başlaması, madencilik çalışmalarını ve kömürün madenlerden elektrik santrallerine taşınmasını daha fazla engelleyecektir" ifadeleri kullanıldı. Raporda, "2022 yılı Mayıs ayının başlangıcında maden ocağı girişine kurulmamış elektrik santrallerinde 20-26 günlük kömürün öngörülmesine karşın sadece 6 günlük kömür bulunmaktadır. Maden ocağı girişine kurulmuş elektrik santralleriyse 13 gün yetecek kömür stokuna sahiptir" denildi.

CREA'ya göre elektrik santrallerinde Muson dönemi öncesi kömür stoklarının düşük olması, Temmuz-Ağustos 2022 döneminde başka bir elektrik krizi olasılığına işaret ediyor. CREA Analisti Sunil Dahiya, "Santralleri işletenlerin ve düzenleyici kuruluşların, bu sıkıntıdan kaçınmak için önlerinde hazırlık yapabilecekleri üç ay var" dedi ve ekledi: "Ancak henüz bu krizi çözmek için herhangi bir engelleyici önlem alınmadı." CREA, elektrik sıkıntısı sorunun kaynağında kömür üretiminin değil, dağıtım ve resmi kayıtsızlığın bulunduğunu dile getirdi. Hindistan, 2022 mali yılında önceki yıla göre yüzde 8,5'lik artışla 777,26 milyon ton kömür üretti. Dahiya, "Hindistan'ın bu yılki kömür üretimi tarihteki en yüksek düzeye çıktı ve ironik bir şekilde milyonlarca kişi, aşırı sıcak dalgaları ve Hindistan'ın diğer tahmin edilemeyen hava durumu şartları nedeniyle elektrik kesintileri karşısında savunmasız bırakıldı" diye konuştu. Yetkililer, elektrik santrallerindeki kritik düzeydeki düşük stok sorununu çözmek üzere kömür taşıyan trenlerin daha hızlı hareket edebilmesi için yüzlerce yolcu treni seferini iptal etti. Hindistan'da elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70'inde kömür kullanılıyor.

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Kaynak: Xinhua

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