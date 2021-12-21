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Rapor: Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırıları 2021'de önceki yıla göre iki katına çıktı - Son Dakika

Rapor: Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırıları 2021'de önceki yıla göre iki katına çıktı

21.12.2021 19:22
Rapor: Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırıları 2021'de önceki yıla göre iki katına çıktı

Yemen'de artan şiddetin ayrıntılarına yer veren bir rapor, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları 2021'de bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttığını ortaya koydu.

Yemen'de artan şiddetin ayrıntılarına yer veren bir rapor, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları 2021'de bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttığını ortaya koydu.

Washington merkezli Uluslararası Stratejik Etütler Merkezi (CSIS), Yemen'de İran destekli Husilerin 2016-2021 yılları arasında Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıları derleyen bir rapor yayınladı.

"İran ve Husilerin Suudi Arabistan'a Karşı Savaşı" başlıklı raporda, örgütün Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının 2016'da zirve yaptığını, sonraki yıllarda ise bu saldırıların sayılarının giderek düştüğüne yer verildi. Ancak raporda 2021'de özellikle de Husilerin Marib vilayetine taarruzu ile birlikte Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının da arttığına dikkat çekildi. 2020 ile 2021 yılları arasındaki saldırıların iki kata çıktığına işaret edilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"2020'nin dokuz ayında, Husi kuvvetleri aylık ortalama 38 saldırı gerçekleştirdi. 2021'in aynı döneminde, bu sayı ayda ortalama 78 saldırıya yükseldi ve dokuz ayda toplam 702 saldırı düzenlendi. Bu artış büyük ölçüde 2021'in dokuz ayında 199 saldırının gerçekleştiği Marib'deki Husi saldırısından kaynaklandı. Husi güçleri ayrıca yalnızca Ağustos 2021'de toplam 133 saldırı gerçekleştirdi. Bu, Ocak 2016'dan bu yana en çok saldırının yer aldığı aydı."

Raporda, saldırıların artışının endişe verici olduğu belirtilerek "2020'den 2021'e kadar saldırılardaki artış, Husi kuvvetlerinin uzaktan saldırılar düzenleme yeteneğini ve arzusunu koruduğunu", Husilerin "seyir ve balistik füzeler gibi daha gelişmiş silahlar kullandığını ve bu da yeteneklerinin geliştiğini gösterdiği" ifade edildi.

Husi saldırılarının Yemen sınırına yakın bölgelerde yer alan Azan, Nacran ve Cazan illerinde daha yoğun olduğu belirtilen raporda, örgütün ülkenin en kuzeyine ve en doğusuna da saldırılar düzenlediğine dikkat çekildi.

Suudi Arabistan, Saldırı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rapor: Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırıları 2021'de önceki yıla göre iki katına çıktı - Son Dakika


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