Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi - Son Dakika

Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi

AKSARAY'da, ailesi koronavirüse yakalanınca kendisi de karantinaya alınan Ahmet Adak, iş yerine vermek üzere rapor almak için aile sağlığı merkezine giderek, karantina kuralını ihlal etiği gerekçesiyle yurda yerleştirildi.

Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi, System.String[]

AKSARAY'da, ailesi koronavirüse yakalanınca kendisi de karantinaya alınan Ahmet Adak, iş yerine vermek üzere rapor almak için aile sağlığı merkezine giderek, karantina kuralını ihlal etiği gerekçesiyle yurda yerleştirildi.

Aile bireylerinde koronavirüs tespit edilen Ahmet Adak'ın yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıktı. Temaslı kişi olduğu için evinde karantinaya alınan Adak, iddiaya göre, iş yerine vermek üzere rapor almak için otomobiliyle Mustafa Cengiz Abur Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Rapor için müracaat ettiği aile hekimi Mahmut Atilla Güçsay, Adak'ın koronavirüs temaslısı olduğunu tespit edince polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Bunun üzerine Adak, karantina kuralını ihlal ettiği için ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Cemaleddin Aksaray-i Yurdu'na götürüldü.

Covid-19 hastaları ve onlarla temaslı olan kişileri aile hekimleri olarak telefonla düzenli aradıklarını belirten doktor Mahmut Atilla Güçsay, "Hastalarımızın şikayetleri olup olmadığını soruyoruz. Eğer şikayeti varsa neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. İlaçlarını da temin edip kendilerine ulaştırıyoruz. Çalışan ve rapor almak zorunda olan işçilere için ise 'WhatsApp' üzerinden raporlarını gönderiyoruz. Karantina kurallarını ihlal etmemelerini ve kesinlikle evde kalmalarını önemle rica ediyoruz. Biraz önce bir hastamız karantinada olması gerekirken bize rapor için gelmiş. Biz de valiliğimizin almış olduğu karara istinaden durumu 112 Acil Servis'e ve polis ekiplerine bildirdik. Hastamız, 112 ekiplerince polis nezaretinde karantinaya alınması için yurda götürüldü" dedi.

Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi
Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi
Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi
Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi
Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi

Koronavirüs, Karantina, Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz         
20:37
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda         
19:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor         
16:41
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak         
10:35
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 22:09:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei