Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi - Son Dakika

AKSARAY'da, ailesi koronavirüse yakalanınca kendisi de karantinaya alınan Ahmet Adak, iş yerine vermek üzere rapor almak için aile sağlığı merkezine giderek, karantina kuralını ihlal etiği gerekçesiyle yurda yerleştirildi.

Aile bireylerinde koronavirüs tespit edilen Ahmet Adak'ın yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıktı. Temaslı kişi olduğu için evinde karantinaya alınan Adak, iddiaya göre, iş yerine vermek üzere rapor almak için otomobiliyle Mustafa Cengiz Abur Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Rapor için müracaat ettiği aile hekimi Mahmut Atilla Güçsay, Adak'ın koronavirüs temaslısı olduğunu tespit edince polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Bunun üzerine Adak, karantina kuralını ihlal ettiği için ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Cemaleddin Aksaray-i Yurdu'na götürüldü.