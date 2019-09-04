Son Dakika Haberleri: Rapor: inşaat malzemeleri sanayisinde sınırlı toparlanma
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Rapor: inşaat malzemeleri sanayisinde sınırlı toparlanma

1 saat önce

İnşaat malzemeleri sanayisinde, yeni iş siparişlerinin 2.9 puan birden yükselmesiyle, Ağustos ayında sınırlı bir toparlanma yaşandı.

Rapor: inşaat malzemeleri sanayisinde sınırlı toparlanma, System.String[]

İnşaat malzemeleri sanayisinde, yeni iş siparişlerinin 2.9 puan birden yükselmesiyle, Ağustos ayında sınırlı bir toparlanma yaşandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı 'Ağustos 2019 Sektör Raporu'nda şu tespitler yer aldı:

"İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılının Haziran ayında 2018 yılının Haziran ayına göre yüzde 21.2 daraldı. 2019 yılının ilk yarısında ise üretim yüzde 20,3 geriledi. Bu dönemde yaklaşık beşte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktı.

Bu gerilemede iç pazardaki keskin daralma etkili olmaya devam etti. İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edemedi.

2019 yılının Haziran ayında 22 alt sektörden 22'sinde de üretim geçen yılın aynı ayına göre geriledi. 2019 yılının ilk yarısında ise 22 alt sektörün yine tamamında üretim bir önceki yılın ilk yarısına göre düştü.

2019 yılının ilk yarısında üretimde en yüksek gerilemenin yaşandığı üç sektör yüzde 47.2 ile hazır beton, yüzde 45.8 ile fırınlanmış kilden inşaat malzemeleri ve yüzde 31.4 ile birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri oldu.

Yılın ilk yarısında 2 sektörde üretim gerilemesi yüzde 40'ın, bir sektörde yüzde 30'un ve 7 sektörde ise yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti.

Tek haneli gerileme yaşanan 2 sektör ise düz camlar ile soğutma ve havalandırma donanımları oldu.

Raporda, "İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri Temmuz'da ilk kez aylık bazda arttıktan sonra Ağustos'ta da bir önceki aya göre 2.9 puan birden yükseldi" denildi ve yeni alınan inşaat işlerinde sınırlı bir toparlanma görüldüğü ve dip seviyeden bir dönüş olduğu vurgulandı ve eklendi:

"Ancak alınan yeni iş siparişleri seviyesinin halen çok düşük olduğu ve bu seviyenin inşaat sektöründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde de daralma olacağına işaret ettiği görüldü."

- İstanbul

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
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