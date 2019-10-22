Rapor: Irak'ta göstericilerin çoğu kafalarından ve göğüslerinden vuruldu
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Irak hükümeti tarafından oluşturulan inceleme komitesi tarafından hazırlananan raporda can kayıplarının yüzde 70'inden fazlasının başa ve göğüse isabet eden mermilerden kaynaklandığı vurgulandı
Irak'ta patlak veren hükümet karşıtı gösterilere 149 sivil güvenlik güçlerinin orantısız güç ve gerçek mermi kullanması nedeniyle hayatını kaybetti.
Irak hükümeti tarafından oluşturulan inceleme komitesi tarafından hazırlanan ve Reuters haber ajansının ulaştığı raporda, can kayıplarının yüzde 70'inden fazlasının başa ve göğüse isabet eden mermilerden kaynaklandığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:28
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