Son Dakika Haberleri: Rapor: Irak'ta göstericilerin çoğu kafalarından ve göğüslerinden vuruldu
Son Dakika Dünya Rapor: Irak'ta göstericilerin çoğu kafalarından ve göğüslerinden vuruldu

Rapor: Irak'ta göstericilerin çoğu kafalarından ve göğüslerinden vuruldu

40 dakika önce

Irak hükümeti tarafından oluşturulan inceleme komitesi tarafından hazırlananan raporda can kayıplarının yüzde 70'inden fazlasının başa ve göğüse isabet eden mermilerden kaynaklandığı vurgulandı

Rapor: Irak'ta göstericilerin çoğu kafalarından ve göğüslerinden vuruldu, System.String[]

Irak'ta patlak veren hükümet karşıtı gösterilere 149 sivil güvenlik güçlerinin orantısız güç ve gerçek mermi kullanması nedeniyle hayatını kaybetti.


Irak hükümeti tarafından oluşturulan inceleme komitesi tarafından hazırlanan ve Reuters haber ajansının ulaştığı raporda, can kayıplarının yüzde 70'inden fazlasının başa ve göğüse isabet eden mermilerden kaynaklandığı vurgulandı.

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Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:28 
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