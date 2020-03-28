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Rapor: İranlı iki diplomat Şişli'deki Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde rol aldı
16 dakika önce
İstanbul'da 14 Kasım'da öldürülen İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli iki diplomatın (istihbaratçı) azmettirici rol üstlendiği iddia edildi
"İstanbul'da 14 Kasım'da öldürülen İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli iki diplomat (istihbaratçı) azmettirici rol üstlendi"
Bu ifadeler, Reuters'a açıklama yapan iki üst düzey Türk yetkiliye ait.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:14
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