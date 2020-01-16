Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı - Son Dakika Dünya

Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı

6 saat önce

İsrail yönetimi, Filistinlilerin bulunduğu Doğu Kudüs'te 2019'da bir önceki yıla göre çok daha fazla ev yıktı. İnsan hakları grubu Ir Amim'e göre, İsrail makamları 2019 yılında 104 ev yıktı. Bu rakam 2018'de 72'ydi. Bu da yıkımların yüzde 44 arttığı anlamına geliyor

Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı, System.String[]

İsrail yönetimi, Filistinlilerin bulunduğu Doğu Kudüs'te 2019'da bir önceki yıla göre daha fazla ev yıktı.


İsrailli İnsan hakları grubu Ir Amim'e göre, İsrail makamları 2019 yılında 104 ev yıktı.

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Doğu Kudüs, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:28 
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