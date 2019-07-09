Rapor: "İstanbul iklim değişikliğine karşı savunmasız kentlerin başında yer alıyor"
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Çevre Mühendisleri Odası'nın İstanbul için hazırladığı Çevre Durum Raporu, iklim krizinde Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un hangi noktada durduğuna bir kez daha dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:52
Çevre Mühendisleri Odası'nın İstanbul
için hazırladığı Çevre Durum Raporu, iklim krizinde Türkiye
'nin ve özellikle de İstanbul'un hangi noktada durduğuna bir kez daha dikkat çekti.
Türkiye'nin ekolojik yıkım yaratan faaliyetlerde dünya ortalamasının bir hayli ilerisinde olduğunun hatırlatıldığı raporda, dünya için 29 Temmuz olan Limit Aşım Günü'nün, Türkiye'de bu yıl 27 Haziran'da geçildiği belirtildi. Global Footprint Network"ün (Küresel Ayakizi Ağı) belirlediği "Dünya Limit Aşımı Günü" insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olarak tanımlanıyor.
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