Son Dakika Haberleri: Rapor: "İstanbul iklim değişikliğine karşı savunmasız kentlerin başında yer alıyor"
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Rapor: "İstanbul iklim değişikliğine karşı savunmasız kentlerin başında yer alıyor"

40 dakika önce

Çevre Mühendisleri Odası'nın İstanbul için hazırladığı Çevre Durum Raporu, iklim krizinde Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un hangi noktada durduğuna bir kez daha dikkat çekti.

Rapor:
Çevre Mühendisleri Odası'nın İstanbul için hazırladığı Çevre Durum Raporu, iklim krizinde Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un hangi noktada durduğuna bir kez daha dikkat çekti.

Türkiye'nin ekolojik yıkım yaratan faaliyetlerde dünya ortalamasının bir hayli ilerisinde olduğunun hatırlatıldığı raporda, dünya için 29 Temmuz olan Limit Aşım Günü'nün, Türkiye'de bu yıl 27 Haziran'da geçildiği belirtildi. Global Footprint Network"ün (Küresel Ayakizi Ağı) belirlediği "Dünya Limit Aşımı Günü" insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olarak tanımlanıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:52 
İstanbul, Türkiye, Dünya
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