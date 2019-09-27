Son Dakika Haberleri: Rapor: Kaza yapan Boeing 737 MAX pilotlarının tepkileri yanlış hesaplandı
Son Dakika Dünya Haber

Rapor: Kaza yapan Boeing 737 MAX pilotlarının tepkileri yanlış hesaplandı

46 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, uçak üreticisi Boeing ve Federal Havacılık Kurulu'nun pilotların Boeing 737 MAX uçaklarında yaşanan sorunlara verdiği tepkiyi yanlış hesapladığına kanaat getirdi.

Rapor: Kaza yapan Boeing 737 MAX pilotlarının tepkileri yanlış hesaplandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti, uçak üreticisi Boeing ve Federal Havacılık Kurulu'nun (FAA) pilotların Boeing 737 MAX uçaklarında yaşanan sorunlara verdiği tepkiyi yanlış hesapladığına kanaat getirdi.


ABD'de ulaşım kazalarını araştıran bağımsız Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), Boeing 737 MAX uçaklarının karıştığı ve 347 kişinin hyatına mal olan iki kazayı inceleyerek düzenlediği raporla; Boeing ve FAA'nın, pilotların uçuş sırasında birden fazla uyarı ve alarma ne şekilde tepki vereceklerini yanlış değerlendirdiği sonucuna vardığını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing 737, Boeing, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Halkım soruyor. Ödeme yaptınız, ne oldu?
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 00:46:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rapor: Kaza yapan Boeing 737 MAX pilotlarının tepkileri yanlış hesaplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]