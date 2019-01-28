Rapor: Kripto Para Piyasa Değerine 2018'de 15.4 Milyar Dolar Eklendi

– Küresel dijital para birimleri analiz şirketi Diar'ın son raporuna göre 2018'de piyasaya sürülen yeni kripto para birimleri ve kripto para varlıkları enflasyonuna bağlı olarak, kripto para birimleri toplam piyasa değerine 15.42 milyar dolar eklendi.

– Küresel dijital para birimleri analiz şirketi Diar'ın son raporuna göre 2018'de piyasaya sürülen yeni kripto para birimleri ve kripto para varlıkları enflasyonuna bağlı olarak, kripto para birimleri toplam piyasa değerine 15.42 milyar dolar eklendi.



Diar'ın söz konusu raporu, 2018 yılında oluşturulan yeni kripto para değerlerinin toplam kripto para birimi piyasa değerinin yüzde 12'sini oluşturduğunu ortaya koyarken, söz konusu değerin yüzde 32 (4.96 milyar dolar) ile piyasaya yeni sürülen kripto para birimlerinden elde edildiğini gösterdi.



Rapora göre 2018 yılında dolaşıma 700 yeni kripto para birimi katıldı ve 2018'in başından bu yana dolaşıma giren kripto para birimlerinin yüzde 50'si yükseldi. Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli para birimi Bitcoin, 2018 yılında toplam piyasa değerine 2.63 milyar dolar katkı sağladı ve Bitcoin madenciliği söz konusu katkının yüzde 17'sini oluşturdu. Piyasa değerine en çok katkı sağlayan kripto para birimi Bitcoin'i, 1.55 milyar dolarlık katkıyla Ethereum takip etti.



Diar raporunda ayrıca, 2018 yılında oldukça yaygınlaşan stablecoinlerin piyasa değerine 1.26 milyar dolar katkı sağladığı da belirtildi. - İstanbul

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