Rapor: Mobil uygulama ekonomisi salgın döneminde büyüdü - Son Dakika
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Rapor: Mobil uygulama ekonomisi salgın döneminde büyüdü

6 saat önce

Covid-19 salgını, dünya genelinde ekonomiyi negatif yönde etkilerken, Mobil Uygulama Ekonomisi bu dönemden olumlu yönde etkileniyor.

Rapor: Mobil uygulama ekonomisi salgın döneminde büyüdü, System.String[]

Covid-19 salgını, dünya genelinde ekonomiyi negatif yönde etkilerken, Mobil Uygulama Ekonomisi bu dönemden olumlu yönde etkileniyor.

Global SaaS şirketi Adjust'ın yıllık Global Mobil Uygulama Trendleri raporu, 2019 yılı verileri ışığında, gelecek dönem trendlerini masaya yatırıyor.

Rapor, 2019'un ilk çeyreği ile 2020 yılının ilk çeyreğindeki rakamları karşılaştırarak, Covid-19 salgınının Mobil Uygulama ekonomisini nasıl etkilediğini inceliyor.

Yapılan araştırmadaki verilere göre, 2020 yılında birçok sektörü kapsayan uygulamalara yapılan kullanıcı girişlerinde ve kullanıcıların yeni Uygulamaları indirmelerinde ciddi bir artış var. Bu artış özellikle İş, Yeme & İçme ve Oyun sektörlerinde görülüyor.

Salgın hastalık nedeniyle, evden çalışan kişi sayısının artması ve bunun bir zorunluluk haline gelmesi nedeni ile iş uygulamalarının kullanımında (2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 105) ve yeni uygulama indirmelerde (yüzde 70) çok büyük bir artış görülüyor. Evden çalışmayı daha kolaylaştırmak amacıyla kullanıcılar, uygulamaların ücretli versiyonlarını tercih ettiklerinden, ciroya katkı sağlayan uygulama-içi hareketler de yüzde 75 arttı.

Dükkanların kapalı olma zorunluluğu nedeniyle, birçok restoran sadece evlere servis vermeye başladı, dolayısıyla yeme ve içme uygulamalarına yapılan girişler geçen yıla göre yüzde 73 artış gösterdi. Uygulamaları yeni indiren ve kullanmaya başlayanlarda ise bu artış oranı yüzde 21.

Bu dönemde, oyun uygulamalarında da büyük bir artış oldu. Evlerinde oyun oynamak isteyen ve zaten var olan kullanıcılara, yenileri eklendi. Mart ayının son haftasında bu sektörde yapılan uygulama indirmeleri, geçen yıla göre yüzde 132 arttı. Genel olarak bakıldığında oyun uygulamalarında; 2019'un ilk çeyreğine göre uygulama girişlerinde yüzde 47 ve yeni uygulama indirmelerinde de yüzde 75 artış görüldü.

"Raporda, uygulama indirme ve uygulama giriş artışının ötesinde, uygulama indirme sonrasında kullanıcı davranışlarında temel bir değişim olduğunu gösteren çok az veri var" diyor Adjust CTO'su ve kurucu ortağı Paul H. Müller:

"Kullanıcılar hala uygulama içinde aynı şeyleri yapıyorlar. Günlük ortalama uygulamaya giriş sayısı ikinin biraz üzerinde ve uygulamadan çıkışlar yine beklenen aşamalarda oluyor."

Rapor, indirilen ücretli ve ücretsiz uygulamalar arasındaki farkları ortaya koyuyor. Rapor gösteriyor ki, pazarlamacılar, rekabet arttıkça, uygulama içi aktiviteleri paralı hale getirmeye devam ediyor.

Ücretli kaynaklardan indirilen uygulamalar, 2019'da toplam uygulama indirmelerinin yüzde 30'unu oluştururken, bu oran 2018'de yüzde 24 idi.

Ek olarak rapor, kullanıcıların mobil uygulama sektörü ile gün içinde nasıl bir etkileşimde olduğunu inceliyor, kullanımın en yoğun olduğu saatleri ve reaktivasyon kampanyaları için fırsat pencereleri hakkında bilgiler içeriyor.

E-ticaret uygulamalarının en çok kullanıldığı zamanlar, öğlen 12: 00-14: 00 arası ve akşam 19: 00-22: 00 arası, ki bu zaman dilimleri günlük toplam kullanımlarının çeyreğini oluşturuyor. Buna benzer olarak yeme ve içme uygulamalarına girişiler de akşam 17: 00-20: 00 arası yapılıyor ve bu zaman dilimi de kullanıcıların toplam günlük yaptıkları uygulama girişlerinin yüzde 31'ini oluşturuyor.

Öte yandan, birçok oyun uygulamasının kullanımı, gün boyunca çok önemli değişiklikler göstermiyor. Gündelik oyun aktiviteleri, 12: 00-16: 00 arası artıyor ama buradaki kullanıcı alışkanlığı değişimi sadece yüzde 15. Bu arada mid-core oyunlara yapılan girişler, sabah 05: 00 gibi erken saatlerde artmaya başlıyor ve 13: 00 gibi zirve noktasına ulaşıyor. (Grafik)


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 09:13 Kaynak: DHA


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