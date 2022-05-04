Rapor: Rus ekonomisi uzun bir savaşa hazır - Son Dakika
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Rapor: Rus ekonomisi uzun bir savaşa hazır

04.05.2022 13:07
Rapor: Rus ekonomisi uzun bir savaşa hazır

Alman ekonomi enstitüsü IfW, Rus ekonomisinin son yıllarda mali istikrar için başarılı adımlar attığını belirterek "Rusya'nın ambargolar karşısında geri adım atacağını ummak hayal kırıklığına yol açabilir" uyarısı yaptı.

Alman ekonomi enstitüsü IfW, Rus ekonomisinin son yıllarda mali istikrar için başarılı adımlar attığını belirterek " Rusya'nın ambargolar karşısında geri adım atacağını ummak hayal kırıklığına yol açabilir" uyarısı yaptı. Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma kuruluşlarından Kiel merkezli Dünya Ekonomi Enstitüsü (IfW), Rus ekonomisinin savaşa karşı dayanıklılığını mercek altına alan bir araştırma yayımladı.

Rusya'nın son yıllarda mali istikrarın geliştirilmesi yolunda gözle görülür başarılar kaydettiğine işaret edilen raporda, Batılı ülkelerin mevcut ve olası yaptırımlarına rağmen Rus ekonomisinin uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olduğu sonucuna varıldı.

IfW yetkilisi Rolf Langhammer, AB içinde Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması tartışmalarına atıfla, "Batı'nın güçlü yaptırımları karşısında Rusya'nın Ukrayna savaşında kısa süre içinde geri adım atacağına yönelik umutlar hayal kırıklığına yol açabilir. Gerek bütçenin durumu gerekse Rus ekonomisinin yapısal özellikleri, kendi kendine yetme üzerine kurulu bir savaş ekonomisinin uzun bir süre direnç gösterebilmesinde iyi ön koşulları sağlamaktadır" dedi.

Düşük kamu borcu, güçlü rezervler

Langhammer'e göre Rusya'nın mali istikrarında çeşitli faktörler rol oynuyor. Rusya'nın kamu borçlarının GSYİH'nın yüzde 20'si gibi bir oranla diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük olduğuna işaret eden Langhammer, ayrıca yüksek tasarruflar, temkinli harcama politikaları ve güçlü rezervlerin de mali istikrara katkı sağladığını belirtti. Bu faktörlere ek olarak, artan enerji fiyatları Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirlerin de artmasını sağlıyor. Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin yanı sıra Almanya gibi pek çok Batılı ülke de Rusya'dan enerji ithalatını sürdürüyor.

Rapora göre Rusya'nın uzun süreli bir savaşı finanse edebilecek durumda olmasında özel hizmet sektörünün ekonomide önemli rol oynamaması ve kamu sektöründe istihdamın geniş kitleleri kapsaması da önemli bir etken. Langhammer, kamuda çalışan ve iş güvencesi bulunan kitlelerin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ülke içi siyasi desteğin garantörü olduğunu belirterek bu kesimin fiyat kontrolleri ve geçim yardımı gibi ödeneklerle, artan enflasyona karşı korunduğunu kaydetti.

Langhammer, uzun vadede yurt dışından önemli ve ikame edilemeyecek sermaye mallarının kesilmesinin çok olumsuz sonuçlar doğuracağını, ancak Rus ekonomisini hızla batırmayacağını belirterek "Batı, uzun süre dayanacak güce sahip olduğunu göstermek zorunda kalacak" dedi.

rtr/BK,TY

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Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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