Son Dakika Haberleri: Rapor: Suriye'ye geri dönenlerin yüzde 60'ı yeniden ülkeden çıkmak istiyor
Son Dakika Dünya Rapor: Suriye'ye geri dönenlerin yüzde 60'ı yeniden ülkeden çıkmak istiyor

Rapor: Suriye'ye geri dönenlerin yüzde 60'ı yeniden ülkeden çıkmak istiyor

31 dakika önce

Suriye Vatandaşlarının Onuru Derneği (Syrian Association for Citizens) tarafından yayımlanan bir rapor, Suriye’ye Esad rejimini kontrol ettiği bölgelere geri dönenlerin yüzde 60’tan fazlasının yine ülkeden çıkmak istediğini gösteriyor.

Rapor: Suriye'ye geri dönenlerin yüzde 60'ı yeniden ülkeden çıkmak istiyor, System.String[]

Suriye Vatandaşlarının Onuru Derneği (Syrian Association for Citizens) tarafından yayımlanan bir rapor, Suriye'ye Esad rejiminin kontrol ettiği bölgelere geri dönenlerin yüzde 60'dan fazlasının yine ülkeden çıkmak istediğini ortaya koydu.


Rapora göre, Şam rejiminin kontrol ettiği bölgelere geri dönenlerin yüzde 60'dan fazlası "karşılaştıkları kapsamlı ve sistematik hak ihlalleri" nedeniyle tekrar kaçmanın bir yolunu arıyor.

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Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:42 
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