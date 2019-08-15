Son Dakika Haberleri: Rapor: Türk ekonomisine güven geçen yıla göre arttı, kısa dönemdeki en büyük risk ABD yaptırımları
Son Dakika Dünya Haber

Rapor: Türk ekonomisine güven geçen yıla göre arttı, kısa dönemdeki en büyük risk ABD yaptırımları

38 dakika önce

Hollandalı yatırım bankası ABN Amro, Türk ekonomisinin geçen yıla oranla daha dayanıklı olduğu, ancak ekonomik toparlanmanın daha mütevazi boyutlarda olacağı yorumunda bulundu.

Rapor: Türk ekonomisine güven geçen yıla göre arttı, kısa dönemdeki en büyük risk ABD yaptırımları, System.String[]
Hollandalı yatırım bankası ABN Amro, Türk ekonomisinin geçen yıla oranla daha dayanıklı olduğu, ancak ekonomik toparlanmanın daha 'mütevazı' boyutlarda olacağı yorumunda bulundu.

ABN Amro'nun ekonomi uzmanı Nora Neuteboom kaleme aldığı raporda, Türkiye için kısa dönemde en önemli riskin Rusya'dan satın alınan S-400 füze sistemleri yüzünden ABD'nin olası yaptırımları olacağı yorumunu yaptı. Rapor, ayrıca AB'nin göçmen krizi yüzünden Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarına rağmen Türkiye'ye karşı sert tavır alamayacağı değerlendirmesine yer veriyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var
Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rapor: Türk ekonomisine güven geçen yıla göre arttı, kısa dönemdeki en büyük risk ABD yaptırımları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]