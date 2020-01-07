Rapor: Türkiye'de eğitimin kalitesine güven azalıyor

Türkiye'de yapılan bir araştırma, meslek liselerine ve imam hatip liselerine olan ilginin azaldığına ve eğitimin kalitesinden duyulan memnuniyetsizliğin arttığına işaret ediyor.



Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV), "Türkiye'de Eğitim: İmam Hatipleşme, Beklentiler ve Memnuniyet" adlı araştırmasının sonuçlarına göre; 10 kişiden sadece 1'i çocuğunu İmam Hatip Lisesine göndermek isterken, Anadolu Fen Liseleri yüzde 36,7 ile halen en çok rağbet gören okul türü. Onu yüzde 17,8 ile Özel Anadolu Fen Liseleri izliyor. Ancak çocuğunu Anadolu Meslek Lisesine göndermek isteyen ebeveynler, yüzde 7,5 ile listenin en sonunda yer alıyor.