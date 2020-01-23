Rapor: Türkiye küresel yolsuzluk algısı sıralamasında 78'den 91'e geriledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rapor: Türkiye küresel yolsuzluk algısı sıralamasında 78'den 91'e geriledi - Son Dakika Dünya

Rapor: Türkiye küresel yolsuzluk algısı sıralamasında 78'den 91'e geriledi

7 saat önce

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün açıkladığı yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye'nin puanı 41'den 39'a geriledi ve 91'deki sıralaması değişmedi

Rapor: Türkiye küresel yolsuzluk algısı sıralamasında 78'den 91'e geriledi, System.String[]

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün açıkladığı yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye'nin puanı 41'den 39'a düştü ve 180 ülke arasındaki sıralaması da 78'den 91'e geriledi.


Almanya merkezli ve 118 ülkede faaliyet gösteren örgütün her sene yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde bu yılki verilerin kamuoyuyla paylaşıldığı indekse göre Türkiye 2012 yılından beri 10 puan kaybederek ciddi bir düşüş yaşadı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması
Erdoğan'ın çıkışı sonrası TİM düğmeye bastı! Etiketlerde 'Made in Türkiye' dönemi başlıyor Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rapor: Türkiye küresel yolsuzluk algısı sıralamasında 78'den 91'e geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]