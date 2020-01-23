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Rapor: Türkiye küresel yolsuzluk algısı sıralamasında 78'den 91'e geriledi
7 saat önce
Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün açıkladığı yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye'nin puanı 41'den 39'a geriledi ve 91'deki sıralaması değişmedi
Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün açıkladığı yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye'nin puanı 41'den 39'a düştü ve 180 ülke arasındaki sıralaması da 78'den 91'e geriledi.
Almanya merkezli ve 118 ülkede faaliyet gösteren örgütün her sene yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde bu yılki verilerin kamuoyuyla paylaşıldığı indekse göre Türkiye 2012 yılından beri 10 puan kaybederek ciddi bir düşüş yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:19
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