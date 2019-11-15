Rapor: Yargı reformu paketi, AİHM yolunda yeni bir engel potansiyeli taşıyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan 1'inci yargı paketi 7188 sayılı yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdi.



Birçok yasada değişiklik getiren bu torba yasanın en çok konuşulan ve en hızlı sonuç veren hükmü ise belirli suçlara temyiz yolunu açan 29'uncu maddesi oldu. "İfade özgürlüğü suçları" olarak tanımlanan suçlara temyiz yolu açıldı. Ancak İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) pakete ciddi eleştiriler getiren bir rapor yayımladı. "Yargı Reformu Paketi: AİHM Yolunda Bir Yeni Engel" başlıklı rapor paketin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru sürecini geciktirme potansiyeli taşıdığı uyarısında bulundu.