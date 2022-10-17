Rapor: Yasaları çiğneyen ve görevini kötüye kullanan yüzlerce İngiliz polisi cezasız kalıyor - Son Dakika
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Rapor: Yasaları çiğneyen ve görevini kötüye kullanan yüzlerce İngiliz polisi cezasız kalıyor

17.10.2022 14:50
Rapor: Yasaları çiğneyen ve görevini kötüye kullanan yüzlerce İngiliz polisi cezasız kalıyor

İngiltere'de Metropolitan Polis Teşkilatına ilişkin yayımlanan bir rapor, yasaları çiğneyen ve görevi kötüye kullanan çok sayıda polis memuru ve personelin cezasız bırakılarak görevine devam ettiğini ortaya koydu.

İngiltere'de Metropolitan Polis Teşkilatına ilişkin yayımlanan bir rapor, yasaları çiğneyen ve görevi kötüye kullanan çok sayıda polis memuru ve personelin cezasız bırakılarak görevine devam ettiğini ortaya koydu.

Raporun yazarı Barones Louise Casey'in, Metropolitan Polis Teşkilatı ile ilgili bağımsız incelemesinde, polis memuru ve personele yönelik cinsel taciz, kadın düşmanlığı ve ırkçılık ilgili birçok iddianın kötü bir şekilde ele alındığını tespit etti.

Polis teşkilatında, görevi kötüye kullananların rapor edildiği sistemin çok yavaş olduğuna ve vakaların çözülmesinin ortalama 400 gün sürdüğüne işaret eden Casey, polis teşkilatını "ırkçı ve kadın düşmanı" olarak niteledi.

Casey, "Metropolitan Polis Teşkilatının görevi kötüye kullanma sistemindeki ırksal eşitsizlik hakkındaki kanıtlar o kadar büyük ve şoke edici ki 2021'de siyahi personel ve polis memurlarının yüzde 81'inin görevi kötüye kullanma sisteminde beyaz meslektaşlarına göre daha fazla olması gerçekten korkunç." dedi.

Çok sayıda suçlamanın yöneltildiği polis memuru görevine devam ediyor

Raporda, yaklaşık 1809 polis memuruna veya iddialarla karşı karşıya kalanların yüzde 20'sine yönelik birden fazla şikayet olduğu ve bunlardan 500'ünün 2013'ten bu yana üç ila beş ayrı görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Birden fazla suçlamanın yöneltildiği polis memurlarının yüzde 1'inden daha azının görevinden alındığını ortaya koyan raporda, bir polisin cinsel taciz, dolandırıcılık ve yolsuzluk gibi çok sayıda ciddi iddiayla karşı karşıya kalmasına rağmen görevine devam ettiği kaydedildi.

"Yasaları çiğneyen ve görevi kötüye kullananların yüzlercesi işten çıkarılmalı"

Metropolitan Polis Teşkilatı Şefi Komiser Mark Rowley, raporun yazarına ithafen yazdığı mektupta, ortaya çıkan bulgular karşısında dehşete düştüğünü dile getirerek hem halkı hem de dürüst ve özverili çalışan memurları hayal kırıklığına uğrattıkları için özür diledi.

Ayrıca raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rowley, davranışları nedeniyle kaç polis memuru veya personelin görevden alınması gerektiği sorulduğunda, yılda yalnızca 30 ila 50 kişinin işten çıkarıldığı yanıtını verdi ve bunun yeterli olmadığını söyledi.

Yüzlerce polis memurun yasaları çiğnediği ve görevi kötüye kullandığı için işlerinden men edilmesi gerektiğine dikkati çeken Rowley, "Bazıları etik değil ve polis olmayı hak etmiyor, üniforma giymeyi hak etmiyor." dedi.

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Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

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