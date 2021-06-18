Üye Girişi
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart - Son Dakika

Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart

18.06.2021 08:47

MHP; seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren raporu hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak çalışmada seçim barajının yüzde 5 olması, ittifak içi baraj uygulaması ve daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına itiraz maddesi de bulundu.

MHP Genel Merkezi, AK Parti'nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren çalışmasına ilişkin rapor hazırladı. Yapılan değerlendirme, AK Parti'ye gönderildi.

AK Parti kurmayları, MHP'nin öneri ve itirazlarını art arda yaptıkları toplantıda değerlendirdiler. Buradan çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra MHP ile ortak çalışma başlatılacak.

BARAJ YÜZDE 5 OLMALI

Hürriyet'in haberine göre MHP, ittifak ortağının yüzde 5 ve yüzde 7 olarak iki seçenekli hazırladığı Türkiye barajının yüzde 5 olarak uygulanmasını istedi, ittifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde de bulundu. Buna göre barajı aşamayan partilerin oyları ittifaka katılamayacak.

LİDERLER BELİRLEYİCİ OLACAK

AK Parti'nin önerisinde ittifak içi baraj bulunmuyor. Partinin önerisi, mevcuttan farklı olarak her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplanması ve onların toplamının ittifak oyu olarak yazılmasını kapsıyor. Bu konuda liderler belirleyici olacak.

SEÇİME GİRECEK PARTİLER

MHP ayrıca, siyasi partilerin seçime girme şartı olarak Meclis grubunun bulunmasının şartlar arasından çıkarılmasına destek verdi. Partilerin seçime katılabilmeleri için, Türkiye genelinde yüzde 50 oranında teşkilatlanmış olmaları ve seçimlerden altı ay önce tamamlanması şartı bulunacak.

DARALTILMIŞ BÖLGE SİSTEMİNE İTİRAZ

MHP, AK Parti'ye gönderdiği çalışmada, seçim bölgelerinin sayılarının arttırılarak, daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına da itiraz etti. Yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa'nın 'seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz' hükmüne takılmaması planlanıyor.

Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Baraj, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart - Son Dakika


Son Dakika

Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz 12:02 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 11:52 Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti 11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek 11:41 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
12:01 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı         
12:03
Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı         
11:53
AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:48
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti         
11:41
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi         
11:39
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 12:14:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement