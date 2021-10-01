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Raporu geçerli sayılmayıp, sözleşmesi feshedilen uzman çavuş hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika

Raporu geçerli sayılmayıp, sözleşmesi feshedilen uzman çavuş hukuk mücadelesini kazandı

01.10.2021 11:05
Raporu geçerli sayılmayıp, sözleşmesi feshedilen uzman çavuş hukuk mücadelesini kazandı, System.String[]

KAYSERİ'de sözleşmeli piyade uzman çavuş olarak görev yapan S.K.'nin (24), 3 günlük izindeyken özel hastaneden aldığı 10 günlük istirahat raporu iddiaya göre kabul edilmedi.

KAYSERİ'de sözleşmeli piyade uzman çavuş olarak görev yapan S.K.'nin (24), 3 günlük izindeyken özel hastaneden aldığı 10 günlük istirahat raporu iddiaya göre kabul edilmedi. Bu süreçte 'firar' ettiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen S.K. avukatı aracılığıyla başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Kayseri 1'inci İdare Mahkemesi, S.K.'nin sağlık kuruluşunca belgelenmiş biçimde istirahatli olduğu ve söz konusu raporların gerçeğe aykırı düzenlendiği yönünde tespit bulunmadığı, bu nedenle de mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahsedilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve yeniden mesleğe dönmesine karar verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapan sözleşmeli piyade uzman çavuş S.K, 25 Ağustos 2020 tarihinde 3 gün izne çıktı. S.K, izindeyken bel ağrısı sebebiyle Şanlıurfa'da bir polikliniğe başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından S.K.'ye 10 günlük istirahat uygun görülerek rapor verildi. S.K., özel poliklinikten aldığı raporu bağlı bulunduğu bölüğe ulaştırırdı. Ancak, ididaya göre, bölük komutanı, raporun devlet hastanesinden alınmadığı ve S.K.'nin 3 günlük iznin bitiminde birliğine katılmadığı gerekçesiyle işlem başlattı. S.K.'nin raporlu olduğu dönemde, firar ettiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi. İddiaya göre S.K'ye fesih işlemine dair herhangi bir tebligat ulaşmazken, savunması da alınmadı.

Bunun üzerine S.K., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'na dava açtı. Kayseri 1'inci İdare Mahkemesi'nde açılan davada Geçkil, özel hastaneden alınan raporun geçerli olmamasının yasal bir dayanağının olmadığını, S.K.'nin hakem bir hastaneye sevkinin yapılmadığını, müvekkilinin savunma hakkının elinden alındığını dava dilekçesinde belirtti. Dava dilekçesine Milli Savunma Bakanlığı'ndan 1'inci idare Mahkemesi'ne cevaben yazıda S.K.'nin iddialarının mesnetsiz ve yasal dayanaktan yoksun olması sebebiyle davanın reddi talep edildi. Avukat Geçkil, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yazılan cevaba, yanıt olarak, S.K.'nin geçerli bir sağlık nedeni olmasına rağmen raporunun kabul edilmemesini ve Anayasa'ya aykırı olarak savunması dahi alınmadan sözleşmesinin feshedildiğini savundu.MAHKEME UZMAN ÇAVUŞU HAKLI BULDUDosyayı inceleyen Kayseri 1'inci İdare Mahkemesi'nce, yıllık iznin bitiminden sonra S.K'nin, sağlık kuruluşunca belgelenmiş istirahatli olduğu ve söz konusu raporların gerçeğe aykırı düzenlendiği yönünde tespit bulunmadığı, bu sebeple de S.K.'nin mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahsedilemeyeceği belirtildi. Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline ve S.K'nin yeniden mesleğe dönmesine karar verildi. Kararın ardında S.K, geçen temmuz ayında yeniden birliğine döndü.'REHBER NİTELİĞİNDE KARAR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'Kararı değerlendiren avukat Şenay Geçkil, mahkemeden çıkan kararla müvekkilinin mağduriyetinin önüne geçildiğini söyledi. Geçkil, "Mevcut karar kamu idarelerinde keyfi uygulamaların önüne geçecektir. Hiçbir amir, personelin aldığı rapor fenne aykırı olmadıkça özel hastaneden alınmış olsa bile keyfi olarak kabul etmemezlik yapamaz. Özel hastanelerden alınan raporlardan dolayı pek çok personel disiplin soruşturması geçirerek idari yaptırımla karşı karşıya kalmaktadır. Halbuki 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği'ndeki hükümler açıktır. Müvekkilimiz sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle mağduriyet yaşamış olsa da haklılığımız savunmalarımız neticesinde mahkeme kararıyla ortaya koyularak mesleğine geri dönmüştür. Diğer davalar için de rehber niteliğinde bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Raporu geçerli sayılmayıp, sözleşmesi feshedilen uzman çavuş hukuk mücadelesini kazandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri, Piyade, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Raporu geçerli sayılmayıp, sözleşmesi feshedilen uzman çavuş hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Raporu geçerli sayılmayıp, sözleşmesi feshedilen uzman çavuş hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika
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