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Raptors seriye galibiyetle başladı

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçında Toronto Raptors, sahasında Golden State Warriors'ı 118-109 yendi.

Raptors seriye galibiyetle başladı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçında Toronto Raptors, sahasında Golden State Warriors'ı 118-109 yendi.
NBA final serisinin ilk maçında, tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors, son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors'ı ağırladı.
Pascal Siakam'ın 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladığı ev sahibi ekipte, Kawhi Leonard 23, 8 ribaunt, 5 asist, Marc Gasol 20, Fred VanVleet 15 sayıyla oynadı.
Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 34 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Draymond Green'in 10'ar sayı, ribaunt ve asistle "triple double" yaptığı mücadelede, Klay Thompson 21 sayı üretti.
Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinin ikinci maçı, 3 Haziran'da yine Raptors'ın sahasında oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Toronto Raptors, Spor
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