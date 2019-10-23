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Raptors sezona galibiyetle başladı

53 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2019-20 sezonunun ilk gününde, son şampiyon Toronto Raptors, New Orleans Pelicans'ı 130-122 yendi.

Raptors sezona galibiyetle başladı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2019-20 sezonunun ilk gününde, son şampiyon Toronto Raptors, New Orleans Pelicans'ı 130-122 yendi.


NBA'de yeni sezon 2 karşılaşmayla başladı. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Raptors, normal süresi 117-117 biten karşılaşmayı, uzatma sonunda 130-122 kazandı.


Raptors'ı galibiyete, 34 sayı, 18 ribaunt, 5 asist üreten Pascal Siakam ve 34 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Fred VanVleet taşıdı. Kyle Lowry de 22 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.


Pelicans'ta Brandon Ingram 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Josh Hart 15 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.


Los Angeles derbisinde gülen taraf Clippers


Sezon öncesi yaptıkları transfer hamleleriyle şampiyonluk adayları arasına giren Los Angeles kenti takımları arasındaki maçta Clippers, Lakers'ı 112-102 mağlup etti.


Sakatlığı bulunan Paul George'tan yoksun sahaya çıkan ev sahibi Clippers'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Lou Williams 21, Montrezl Harrell 17 sayı kaydetti.


Lakers'ın yıldız oyuncuları Anthony Davis'in 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve LeBron James'in 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.


Karşılaşmayı 28 sayıyla tamamlayan Danny Green, Kerim Abdülcabbar'a (27) ait Lakers formasıyla ilk maçında en fazla sayı atan oyuncu rekorunu kırdı.


Toronto Raptors NBA'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı...


Toronto Raptors, New Orleans, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:44 
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