RARE Esports atabeast ile yollarını ayırdı! - Son Dakika

Türkiye espor ekosistemine çok hızlı bir giriş yapan RARE Esports atabeast ile yollarını ayırdığını yaptığı duyuru paylaşımıyla taraftarlarına duyurdu.

Başarılı oyuncunun ayrılığı taraftarları pek memnun etmiş gözükmüyor. Çok az maça çıkan oyuncunun hızlı ayrılığı taraftarlar tarafından hoş karşılanmadı. Organizasyonun yaptığı duyuru paylaşımına yazdığı açıklama ise şu şekildeydi "Oyuncumuz Ata 'atabeast' Coşkun ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kariyerinde başarılar dileriz."

Merak edilen bir diğer konu ise Ata "atabeast" Coşkun'un gelecek kariyerinde hangi takımda oynayacağı. CS: GO'dan Valorant'a geçiş yapan başarılı oyuncu acaba Valorant oynamaya devam edecek mi yoksa CS: GO'ya dönüş mü yapacak? Bu sorunun cevabını umuyoruz ki kısa bir süre içinde öğrenmiş olacağız.