Rare Esports çekilişi başladı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Rare Esports çekilişi başladı. Organizasyon çekiliş paylaşımını Twitter hesabı üzerinden takipçilerine paylaştı.

Organizasyonun çekilişte vereceği ürünler ise "3 adet RARE Esports Forma ve 2 adet RARE Esports Hoodie" olarak belirlendi. Çekilişe katılma şartları ise oldukça basit. Hadi çekilişe katılım şartlarına birlikte göz atalım.

RARE Esports hesabında paylaşılan çekiliş paylaşımını RT'lemek.

RARE Esports Twitter hesabını takip etmek

Çekilişin son katılım tarihi ise 12 Mayıs 19.00. Çekilişin sonuçları ise takımın hesabından canlı olarak yayınlanacak. Eğer siz de çekilişe katılmak istiyorsanız tıklayarak hızlıca takımın paylaştığı gönderiye gidebilirsiniz.