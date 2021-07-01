RARE Esports Gaming House videosunu paylaştı! - Son Dakika
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RARE Esports Gaming House videosunu paylaştı!

01.07.2021 16:05
RARE Esports Gaming House videosunu paylaştı!

Valorant'ın önemli organizasyonlarından olan RARE Esports, Twitter yüzünden yayınladığı videolu paylaşımla Gaming House'unu tanıttı. İşte detaylar!

VALORANT sahnesinde adından sıkça söz ettiren espor organizasyonu RARE Esports Gaming House videosunu paylaştı. Organizasyon, videoyu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle ve taraftarlarıyla paylaştı.

RARE Esports Gaming House videosunu paylaştı!

Profesyonel oyuncuların neredeyse hayatlarının büyük bir kısmını harcadığı "Gaming House" konsepti ülkemizdeki organizasyonlar arasında yayılmaya devam ediyor. Videoya göz attığımızda ise oyuncuların diğer takımları analiz ettikleri bölümden, oyun içi bireysel çalışmalara kadar yer verilmiş. Buna ek olarak oyuncuların birbiriyle sohbet ettiği ve eğlendiği anlara da yer verilmiş.

Ayrıca RARE Esports, dün oynanan VALORANT VCT Türkiye Aşama 3 Kapalı Elemelerinde Team Aurora ile karşılaştı. Bu karşılaşmayı 2-0 gibi kolay bir skorla kazanan taraf RARE Esports oldu. Team Aurora ise bu turnuvadaki yoluna Lower Bracket'ten devam edecek.

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RARE Esports Gaming House videosunu paylaştı!
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oyunlar, Aurora, Medya, Espor, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

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