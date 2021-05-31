RARE Esports PUBG kadrosunu duyurdu! - Son Dakika

Ülkemiz espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan espor organizasyonu RARE Esports PUBG kadrosunu duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde girdiğimiz "" haberinin ardından hızlı bir gelişme yaşandı. RARE Esports, 836 Pizza Locale kadrosunu bünyesine katarak PUBG ekosistemine giriş yaptı. Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:

Şimdi paraşütleri başarıya açma zamanı! Rare olarak, PUBG takımının kuruluşunu büyük bir mutlulukla sizlere bildirmek isteriz. 836 Pizza Locale'den transfer ettiğimiz yeni oyuncularımıza hoş geldin diyoruz. Transfer süreci boyunca karşılıklı iyi niyet ve profesyonellik gösteren , ve Bartu Yıldız'a teşekkür ederiz.

Organizasyon yeni sezona çok hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Yeni sezonda acaba RARE Esports kadrosu geçen sezonki kadar başarılı olabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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