Son Dakika Haberleri: Rashad Muhammed Erzurumspor'da

Rashad Muhammed Erzurumspor'da

1 saat önce

B.B Erzurumspor'un anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Rashad Muhammed yarın imzayı atacak.

Rashad Muhammed Erzurumspor'da, System.String[]
B.B Erzurumspor'un anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Rashad Muhammed yarın imzayı atacak.

Süper Lig ekibi B.B Erzurumspor, Rashad Muhammed ile prensip anlaşmasına vardı. Fransız futbolcu yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imzayı atacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Spor
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