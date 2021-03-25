Rashad Sholan; Her hastam beni hayata bağlıyor

"Hiç bir çocuk ağlamamalı, Tanrı'nın gözü onların üzerindedir" sözünü meslek ilkesi haline getiren Rashad Sholan 2 yaşından 82 yaşına kadar binlerce hastayı operasyonların ardından evine sağlıklı bir şekilde göndermenin kendisini hayata daha sıkı bağladığını söylüyor. Şimdiye kadar 130 böbrek nakli ameliyatına imza atan ve ülkesinin uluslararası arenada en önemli üroloji uzmanları arasında temsil etmekten büyük gurur duyduğunu söyleyen Dr. Rashad Sholan "Tıp alanında her yeni gelişmeyi yakından takip ediyorum. Bugün Azerbaycan sağlık alanında yenilikçi sağlık politikasıyla bölge ülkelerinin cazibe merkezi haline geldi" dedi.