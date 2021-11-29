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Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! - Son Dakika

Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!

29.11.2021 14:40

Siirt'in son dönemdeki gözde noktası Rasıl Hacar, ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle ünlülerin gözde mekanı olan Rasıl Hacar'ı son olarak Dubai'de yaşayan sunucu Esra Nur Türker de ziyaret etti. Türker, manzaraya hayran kaldığını dile getirdi.

Siirt'teki Botan Vadisi manzaralı delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar'ı ünlüler de ziyaret etmeye başladı. Bölgede oluşan huzur ortamıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Rasıl Hacar'a gelenler, delikli taşta çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Sosyal medyada Botan Vadisini gören sunucu Esra Nur Türker, bu manzarayı yerinde görmek için Siirt'te geldi. Siirt'in tarihi mekanlarından delikli taş olarak bilinen kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Rasıl Hacar'ı Dubai'de yaşayan sunucu Esra Nur Türker de ziyaret etti.

"HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR"

Siirt'te gelerek Botan Vadisinin eşsiz güzelliğini görme fırsatını bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Türker, Siirt'teki doğa harikası güzelliklere hayran kaldığını söyledi. Türker, "Şu anda Botan Vadisindeyiz. Siirt'te geldim burayı çok merak ediyordum. Görmüş olduğumuz bu güzellikler Siirt'te. Kesinlikle herkesin görmesi gereken güzellikte bir yer. Burası Akdeniz kanyonlarını aratmayacak kadar mükemmel gözüküyor" dedi.

"DUBAİ'DEKİLER ÇOK SORUYOR"

Konuşmasına devam eden Türker, "Yılın belirli zamanlarını Dubai'de geçiriyorum. Bizim ülkemizin doğal güzellikleri hiçbir yerde yok. Kesinlikle herkesin görmesi gereken çok güzel bir yer burası. Dubai'deki arkadaşlarım ya da oradaki takipçilerim şuanda bu manzara karşısında o kadar çok soru soruyorlar ki kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Birazdan bu manzara karşısında çok güzel bir yemek yiyeceğiz, onları da sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Esra Nur, Medya, Siirt, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! - Son Dakika
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