Son Dakika Haberleri: Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti
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Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti

7 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Hafta başından bu yana İstanbul'da bulunan ve Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul'daki son gününde İstanbul Emniyet Müdürü Mutafa Çalışkan'a konuk oldu. Beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte, Nevşehirli olan Çalışkan'ı makamında ziyaret eden Arı, bir süre sohbet etti.

Çalışkan'a Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Arı: "100 bine yakın Nevşehirlinin yaşadığı İstanbul'daki beş günlük İstanbul programımızda Mustafa Çalışkan gibi değerli bürokratlarımızı da ziyaret ederek istişare etme imkanı bularak Nevşehirli vatandaşlarımızın selamlarını ilettik. İstanbul'da kaldığımız süre boyunca hemşehrilerimiz bizlere gösterdikleri sevgi bizi çok mutlu etti. Onlarla hasret giderek memleketimizdeki gelişmeler üzerine bilgiler verdik." Dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'da ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Arı ve AK Parti İl Başkanı Yanar'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
Nevşehir, Mustafa Çalışkan, Rasim Arı, İstanbul, Güncel
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