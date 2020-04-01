Rasim dede

Hatay'da 86 yaşındaki Rasim Tosun, 3 aylık toplam 7 bin 400 liralık emekli maaşıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan Tosun, 155'i arayarak evine bir ekip yollanmasını talep etti.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bir ihtiyacı olduğunu düşündüğü Tosun'un evine gitti.

Tosun, ekiplere hiçbir ihtiyacının bulunmadığını belirterek emekli maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.

Ekipler tarafından tutanakla teslim alınan Tosun'un 3 aylık toplam 7 bin 400 liralık emekli maaşı, Ziraat Bankası'ndaki kampanya hesabına yatırıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tosun'u telefonla arayarak bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti.