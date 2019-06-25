Rasim Kara: Altyapıların en büyük sorunu tesisleşme





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kaleci Antrenör Eğitmeni Rasim Kara, altyapıların en büyük sorununun tesisleşme olduğunu söyledi.

Yılport Samsunspor tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek olan kaleci eğitim semineri ve kaleci kampı Samsun'da başladı. TFF Kaleci Antrenör Eğitmeni Rasim Kara tarafından Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan eğitime Samsun ve çevre illerde bulanan kaleci antrenörleri katıldı. Kara, katılımcılara ilk olarak seminer, ardından da antrenman sahasında uygulamalı eğitim verdi.

Seminer sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rasim Kara, altyapıların en büyük sorununun antrenman sahalarının olmaması olduğunu dile getirdi. Kara, "Maalesef 3 büyüklerde de Beşiktaş'ın bir antrenman sahası, Fenerbahçe'nin 1.5 ve Galatasaray'ın 1.5 sahası var. 8-19 yaş arasındaki öğrenciler aynı saatte geliyorlar tesislere ve buralarda 1 tane saha var. Bu sahada birisine 1.5 saat antrenman izni versen gece 3-4 gibi diğerine sıra gelecek. Mecburen sahanın 4'te 1'inde küçükler çalışıyor, yarı sahada U17 ile U19 çalışıyor. Onlarda 50'şer dakika. Buralarda futbolcu yetiştirmek çok zor. O yüzden tesis bir numaralı problem. Bizler iyi eğitimler veriyoruz. Antrenör eğitimlerimiz güzel ama antrenörler bunları yaptıracak saha zamanı bulamıyorlar. Bu hükümet ile birlikte futbolu kurtarma seferberliği yapılması gerekiyor" dedi. Doğru ve çağa uygun eğitim yapılmasıyla başarının kaçınılmaz olduğunu da kaydeden Kara, "Okulları, Sağlık Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığını, Gençlik ve Spor Bakanlığını hepsini ortaklaşa TFF ile kulüpler bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde kurtulur. Biz kaleci antrenörleri doğru işler, çağa uygun çalışmalar, maç koşullarında antrenmanlar yaptırıyoruz. Teknik direktör, kaleci antrenörü, kondisyoner, analizci işbirliği çok önemli. Bunları Türk futbol kulüpleri ileride daha iyi başaracak. Doğru ve çağa uygun eğitim yaptığınız zaman başarı gelmemesi mümkün değil. Çok yetenekli gençlerimiz var. Sadece İstanbul ve Ankara'da değil, Samsun'da Tanju Çolak, Celil Sağır, Serkan Aykut, Ercan Koloğlu yetişmiş. Şimdi niye Samsun'dan oyuncu çıkmasın. Şimdi büyük bir fırsat var bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekiyor" diye konuştu.



- Samsun