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Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz - Son Dakika

Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz

02.06.2021 10:12
Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz, System.String[]

Rasim Ozan Kütahyalı, dün gece bir televizyon programına katılan eşi Nagehan Alçı ile yayın sırasında tartışan hukukçu Ümit Kocasakal'a yönelik sözleriyle yeniden gündeme geldi. Kütahyalı, program devam ederken Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar'ın, PKK'lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz" ifadelerine yer verdi.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine gündemde. Kütahyalı, Açık ve Net'te konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya seslenerek programa katılan Ümit Kocasakal ile ilgili şok sözler sarf etti.

Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz

"BU ARKADAŞ GİBİLER REJİM İÇİN ÇOK MÜHİM"

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı şunları söyledi:

"Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var #AcikveNet

"ONLAR BİZE LAZIM, HOŞGÖRÜLÜ OL"

Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar'ın, PKK'lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol.."

İşte o paylaşımlar;

Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz
Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı, Adnan Oktar, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz - Son Dakika
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