Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı (geniş haber)

BİR televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve zorla getirme kararına rağmen duruşmalara katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı. Hakim Dursun Ali Gümüş, bir önceki celse sanık Kütahyalı'nin reddi hakim talebinin üst mahkemece değerlendirildiğini ve İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce talebin reddine karar verildiğini belirtti.AVUKATI ZATÜRRE OLDUĞUNU SÖYLEDİBunun üzerine söz alan Rasim Ozan Kütahyalı'nin avukatı Esennur Ezgi, ret kararında müvekkilinin değil de, kendisinin ret talebinde bulunmuş gibi değerlendirme yapıldığını öne sürerek dosyanın yeniden 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Müvekkillinin kastı olmadığını ve tanık dinletmek istediklerini söyleyen avukat Ezgi, müvekkillinin zatürre hastalığına yakalandığını belirterek 9 günlük hastane raporunu da mahkemeye sundu.ŞİKAYETÇİLER YAKALAMA KARARI TALEP ETTİŞikayetçi dernek avukatları ise, sanığın yargılamayı uzatmaya yönelik davrandığını belirterek hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ettiler.YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİMahkeme, dosyanın yeniden üst mahkemeye gönderilmesi ve tanık dinletme talebini reddetti. Mahkeme, sanığın haklı bir mazeret sunmayarak duruşmalara katılmadığı, bu celse de hasta olduğuna dair rapor sunduğunu belirterek yargılamanın uzamasına yönelik hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı gerekçesiyle sanık hakkında savunması alınmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi . Duruşma ertelendi.İDDİANAMEİddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

- İstanbul