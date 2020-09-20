Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devretti - Son Dakika

Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devretti

Oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etti.

Oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etti.

Güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen kavuğun yeni sahibiyle buluştuğu tören Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Öztekin ve Çoruh ile yapılan röportajlardan hazırlanan belgeselin gösterilmesiyle başlayan program, beşinci kavuklu Rasim Öztekin'in sahneye gelerek konukları selamlamasıyla devam etti.

Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Öztekin, kendi doktoruna ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kavuğu devretme kararını verdikten sonra Ferhan Şensoy'a sorduğunu ve onayını aldıktan sonra Şevket Çoruh'u aradığını anlatan Öztekin, "Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim." diye konuştu.

Öztekin, kavuk devir teslim törenini 27 Mart Dünya Tiyatro gününde yapmak istediklerini fakat salgın tedbirleri nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Töreni açık havada yapma kararı aldıklarını aktaran Öztekin, "Açık hava deyince açıkçası hiç böyle bir şey düşünmüyordum." diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemine dikkati çeken Öztekin, "Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk, daha sonra ustalaştık." dedi.

Törene gelen usta tiyatroculara da selam veren Öztekin, "Esas alınan eğitim, kuliste alınan eğitimdir. Orada sanatçı ustalarına baka baka duruşunu belirler. Orada sanatçı saygıyı öğrenir." ifadesini kullandı.

Daha sonra Öztekin kavuğu sahneye davet ettiği Çoruh'a devretti.

"Türk tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum"

Altıncı kavuklu Şevket Çoruh, kavuğun önceki sahipleri Ferhan Şensoy ile Rasim Öztekin'e teşekkür ederek, törenin en önemli tarafının iki büyük ustasının da hayattayken yapılması olduğunu ifade etti.

Tiyatrocuların Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yaşadıkları zorluklara değinen Çoruh, geleneksel Türk tiyatrosunun meddahlarının "Hak Dostum Hak" diyerek söze başladıklarını kaydetti.

Kavuğu zor şartlara rağmen perde açmaya çalışan, yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ettiğini vurgulayan Çoruh, şöyle devam etti:

"Beni yetiştiren, emeği olan tüm hocalarıma, Türk tiyatrosu için büyük emekler vermiş tüm ustalara çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin."

Konuşmaların ardından törene katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dördüncü kavuklu Ferhan Şensoy'un video mesajları izlendi.

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'nun sahnelediği "Bir Baba Hamlet" oyununun izleyiciyle buluşmasıyla sona eren geceye tiyatrocu ve oyuncuların yanı sıra çok sayıda tiyatrosever de katıldı.

Kel Hasan Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayısı'nda Rasim Öztekin'e devredilmişti.

Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devretti

Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy, Şevket Çoruh, Tören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 22:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devretti - Son Dakika

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