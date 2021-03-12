Rasim Öztekin iki ay önce abisini kaybetmişti

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar 'durumu ciddi, hayati tehlikesi var' açıklamasını yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde usta oyuncudan acı haber geldi. Öztekin 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu iki ay önce de abisini kaybetmişti.

'ARTIK ABİMSİZİM'

Öztekin abisinin vefatını şu sözlerle duyurmuştu: "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim...Nurlar içinde yatsın."