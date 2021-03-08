Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, magazin ve iş dünyasını yaza yoğdu

Usta sanatçı Rasim Öztekin, dün geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztekin için ünlüler arka arkaya başsağlığı mesajı yayımladı.

"BENİM İLE İSMİ KARIŞTIRILIP ÇOK KÜFÜR YEDİ"

Öztekin'in vefatı için başsağlığı mesajı yayımlayanlardan biri de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Kütahyalı, "Benim ile ismi karıştırılıp çok küfür yedi ama her zaman bu vaziyetin bile geyiğini yapma erdemini gösterdi." dedi.

Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle:

"Adaşım... Çok büyük sanatçıydı... Çok büyük oyuncuydu... Benim ile ismi karıştırılıp çok küfür yedi ama her zaman bu vaziyetin bile geyiğini yapma erdemini gösterdi. Çok güldük bu durumlara. Adaşım Rasim Öztekin'i kaybettik. Çok üzgünüm. Şimdi artık tek Rasim olarak kaldım..."

Oyuncu Şahin Irmak: Nur içinde yat usta... Hepimizin başı sağolsun... sabır dilerim canım kardeşim @peliniioztekin #rasimoztekin

Şarkıcı Derya Uluğ: Çok ama çok üzüldüm Allah rahmet eylesin... #rasimoztekin

CHP'li Fikri Sağlar: Çok zamansız oldu!... Çok büyük kayıp!... Sevgili Rasim, yıldızlar yoldaşın olsun. #rasimoztekin