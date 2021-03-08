Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

08.03.2021 03:33
Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi, System.String[]

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı.

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kötü haberi alan Pelin Öztekin babasının yanına kotu.

BİROL GÜVEN'DEN AÇIKLAMA

Yapımcı Birol Güven Rasim Öztekin'in son durumunu açıkladı:

Değerli sanatçımız Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde evinde kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşadı. Hemen Beykoz Devlet Hastanesi Acil

bölümüne kaldırıldı. Orada yapılan ilk müdahaleden sonra Siyami Ersek Hastanesi'ne getirildi. Şu an durumu iyi ama bir süre burada kontrol

altında tutulacak. İnşallah kısa zamanda eskisinden daha sağlıklı olarak aramızda olacak

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla "Müzikomedi" (Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte), "Mega Show" (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071' de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995'te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2005 te yine Gani Müjde' nin yazdığı Mehmet Ergen' in sahnelediği "Yıldızların Altında" müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin' le başrolü paylaştı.

2009 un ocak ayında "Boş gezen ve Kalfası" adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina'da evlendi. Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir. Şu an, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alıyor.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

TİYATROLARI

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna'nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul'u Satıyorum (1986-87)

Do Juan ile Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Şoruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008-)

Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi - Son Dakika Magazin


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