Rasim Üner: "Artık Şortlularla Ceketliler Aynı Masaya Oturmalı"

İstanbul Blockchain Haftası, kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan İstanbul'un merkezinde gerçekleşerek, kripto para ve web3 dünyasının lider isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, sadece bölgesel değil, küresel çapta etkili projelerin konuşulduğu, inovasyonu odağına alan stratejik bir buluşma noktası olarak öne çıktı. Etkinlik boyunca hem sektörel gelişmeler hem de teknoloji tabanlı çözümler masaya yatırıldı.

RASİM ÜNER: "UPROCK İLE VERİYİ KULLANICIYA DOKUNMADAN İŞLİYORUZ"

Uprock Kurucu Ortağı Rasim Üner, Haberler.com'a verdiği özel röportajda hem kendi girişimcilik yolculuğunu hem de projelerini anlattı. Üner, ilk girişimi Brandface'ten başlayarak Standby ve ardından kurduğu Uprock ile içerik üreticilerine yönelik platformlar geliştirdiklerini belirtti. Solana blockchain üzerinde kurdukları ve Deepin (Decentralized Physical Infrastructure) yapısına dayalı Uprock ile interneti paylaşan kullanıcılara token kazandırdıklarını ifade etti. Platform, kullanıcı verisine erişmeden internet trafiğini kullanarak sitelerin performans kontrolü, AI için veri tarama ve DDoS stres testi gibi hizmetler sunuyor.

"B2B'DE GÖMLEKTE BULUŞMALIYIZ"

Üner, kripto camiasının gündüz saatlerinde etkinliklere katılımının zayıf olmasına esprili bir dille dikkat çekerek, "Artık şort giyenlerle ceket giyenleri bir araya getirmek lazım" dedi. B2B tarafında büyüme zamanı olduğunu vurgulayan Üner, platformlarını güçlendirdiklerini ve gelir modellerini çeşitlendirdiklerini ifade etti. Hükümetin sektöre daha fazla yüz göstermesi gerektiğini belirten Üner, regülasyonlar konusunda da iş birliği çağrısında bulundu.