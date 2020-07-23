Rasimcan Değirmenci yuvada kaldı

3. Lig'i şampiyon tamamlayan ve tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkan Karacabey Belediyespor, iç transferde Rasimcan Değirmenci ile anlaşmaya vardı.

Karacabey Belediyespor'da, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek takımı oluşturmak için transfer çalışmalarına başlandı. Önceliği iç transfere veren kulüp, futbolcularından Rasimcan Değirmeci ile sözleşmesini uzattı.

Önümüzdeki sene 2. Lig'de mücadele edecek Karacabey Belediyespor'un transfer komitesi sözleşmesi biten Rasimcan Değirmenci ile anlaşma sağladı. Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul eden Rasimcan Değirmenci, Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncumuz Rasimcan Değirmenci ile anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BURSA