Son Dakika Haberleri: RASTA: 73 - Teksüt Bandırma: 81
Son Dakika Spor RASTA: 73 - Teksüt Bandırma: 81 - Son Dakika Spor

RASTA: 73 - Teksüt Bandırma: 81

7 saat önce

Almanya'nın Vechta kentindeki RASTA Dome Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 18-13 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 39-37 üstünlükle girdi.

RASTA: 73 - Teksüt Bandırma: 81, System.String[]

Almanya'nın Vechta kentindeki RASTA Dome Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 18-13 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 39-37 üstünlükle girdi.


İkinci yarıda aradaki skor farkını açan Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 60-51 galip durumda geçip, müsabakayı 81-73 kazandı.


Teksüt Bandırma adına 20 sayı üreten Tyler Kalinoski, maçın en skorer oyuncusu oldu.


Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda ikinci galibiyetine ulaşırken, RASTA ise ikinci mağlubiyetini aldı.

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Bandırma, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08 
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