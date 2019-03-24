Rastgele Ateş Açan Şüpheli Bir Kişiyi Yaraladı
1 saat önce
- İsabet alan bina ile olay yerindeki asayiş ekiplerinden detay Malatya'da rastgele ateş açan şüpheli bir kişiyi yaraladı MALATYA (AA) – Malatya'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli bir kişiyi yaraladı.
- İsabet alan bina ile olay yerindeki asayiş ekiplerinden detay Malatya
'da rastgele ateş açan şüpheli bir kişiyi yaraladı
MALATYA (AA) – Malatya'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli bir kişiyi yaraladı. Battalgazi
ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Beydağı
1+1 TOKİ konutlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açıldı.
Olayda Sami K, ayağından saçmayla yaralandı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar bir apartmanın duvarına da isabet etti.
Yaralı Sami K, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırdı.
Asayiş ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:21 Kaynak: AA
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